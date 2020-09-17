С начала 2020 года грузооборот «Морского специализированного порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, составил больше 5 миллионов тонн.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В четверг, 17 сентября, порт «Ника-Тера» преодолел пятимиллионный рубеж грузооборота. Знаковая тонна была отгружена в составе экспортной партии украинской пшеницы на баржу ALPINA. После загрузки в порту баржа отправилась для последующей рейдовой перевалки зерна на судно типа Panamax BRAVERY. По окончанию догрузки на рейде, крупнотоннажное судно с партией пшеницы в количестве 63 тысяч тонн направится в Индонезию.

В структуре обработанных грузов за указанный период доля зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также продуктов их переработки составила – 4,09 млн. тонн или 82% от общего грузооборота, навалочных грузов – 800,2 тысячи тонн (16%), удобрений – 117,4 тысячи тонн (2%).

С начала года в порту обработано 253 судна.

Существенное увеличение перевалки сельскохозяйственных культур стало возможным благодаря расширению складских мощностей единовременного хранения.

Отмечается, что впервые «МСП Ника-Тера» преодолел пятимиллионную отметку грузооборота в ноябре 2018 года.

Напомним, что Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, победил в двух номинациях ХІІІ Национального морского рейтинга Украины: «Золотая тонна» и «Абсолютный рост».