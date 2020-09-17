Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В посте она не указала, какому именно депутату подписала подозрение. Впрочем, источник РБК-Украина в ОГУ подтвердил, что речь идет об Александре Юрченко.

– Я принял решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей, - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.