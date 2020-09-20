Марина Порошенко, которая возглавляет команду партии «Европейская Солидарность» на выборах в Киевский совет, заявила, что за 5 лет каденции пятого президента Петра Порошенко удалось сделать много реформаторских изменений, поэтому его команда не думала о рейтинге.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью на телеканале «Прямой».

Она подчеркнула, что и в местном самоуправлении собирается работать на результат.

— Я в течение пяти лет бок о бок шла с Петром Алексеевичем рядом, и всю эту грязь, которая лилась буквально ежедневно не только на Петра Алексеевича, но и на всю нашу семью, на всю нашу команду ... Действительно, мы столько выдерживали. Потому что понимали, что надо делать конкретные дела, надо менять страну, проводить реформы. Если бы мы хотели только понравиться — мы не смогли бы сделать столько, сколько было сделано за пять лет президентства Петра Порошенко, - говорит она.

При этом Марина Порошенко добавила, что за 5 лет президентства Петра Порошенко ей удалось реализовать многие проекты.

— 5 лет я была в команде рядом с Петром Алексеевичем и реализовывала многие проекты по всей Украине. Я не могу сравнить свой график с графиком Петра Порошенко, но я имела довольно насыщенный график и у меня было расписано все наперед. Потому что если нет графика, не имеешь плана реализации своих проектов, ты не достигнешь цели, - убеждена Марина Порошенко.

Она отметила, что теперь гораздо больше ценит проведенное в семейном кругу время: «Мы уже привыкли за это время где-то балансировать между нашими графиками и находить, договариваться о совместном время, которое мы будем проводить вместе, но от этого мы даже больше его ценим — это общее время, которое мы проводим вместе».

Марина Порошенко говорит, что для нее очень важна поддержка со стороны мужа и уважение к ее решению учавствовать в выборах в Киевсовет.

— Может, где-то внутренне он это и переживает, но он мне об этом не говорит, потому что очень уважает мое решение и поддерживает меня. Я очень благодарна ему за это. Для меня ответственность — прежде всего. Я очень ответственно отношусь и к тем обещаниям, и тем делам, которые я беру на себя, и к людям, которые меня окружают и с которыми я вместе это делаю. Потому что один человек — в поле не воин. Это делается только командой, только совместно, потому что вызовы большие, время ограничено. Мы должны показать результат, который будет ощутим для большого количества людей и который действительно улучшит их жизнь, - объясняет Марина Порошенко.

Напомним, что супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарность» на выборах в Киевский совет.