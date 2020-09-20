На должность главы Коблевского сельсовета от политической партии «Слуга народа» будет баллотироваться действующий сельский голова Владимир Панич.
Такое решение было принято на конференции Николаевской областной организации партии «Слуга народа», которая состоялась в четверг, 17 сентября в Киеве.
Отметим, что согласно данным декларации сельского головы, размещенной на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, в его собственности находится три земельных участка в Коблево, площадью 19000 м2, 1500 м2 и 37 м2; квартира в Коблево, площадью 67,67 м2 и гараж — 28,3 м2, а его супруга — Наталья владеет квартирой в Одессе, площадью 36,3 м2.
Помимо этого, Владимир Панич с 2016 года владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью 300 тысяч гривен.
Сельский голова за 2019 год заработал на основном месте работы 307 тысяч гривен, получил 77 тысяч гривен пенсии и хранит 100 тысяч гривен наличными.. При этом, его супруга на основном месте работы за прошлый года заработала 185 тымяч гривен и получила 37 тысяч пенсии.
Отметим, что Владимир Панич находится на должности Коблевского сельского головы 16 лет — с сентября 2004 года.
Напомним, что 21 августа, на 8-м причале в Николаеве состоялось представление первой десятки команды, которая пойдет на местные выборы от партии «Слуга народа» в Николаеве.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
На должность главы Коблевского сельсовета от политической партии «Слуга народа» будет баллотироваться действующий сельский голова Владимир Панич.
Такое решение было принято на конференции Николаевской областной организации партии «Слуга народа», которая состоялась в четверг, 17 сентября в Киеве.
Отметим, что согласно данным декларации сельского головы, размещенной на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, в его собственности находится три земельных участка в Коблево, площадью 19000 м2, 1500 м2 и 37 м2; квартира в Коблево, площадью 67,67 м2 и гараж — 28,3 м2, а его супруга — Наталья владеет квартирой в Одессе, площадью 36,3 м2.
Помимо этого, Владимир Панич с 2016 года владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью 300 тысяч гривен.
Сельский голова за 2019 год заработал на основном месте работы 307 тысяч гривен, получил 77 тысяч гривен пенсии и хранит 100 тысяч гривен наличными.. При этом, его супруга на основном месте работы за прошлый года заработала 185 тымяч гривен и получила 37 тысяч пенсии.
Отметим, что Владимир Панич находится на должности Коблевского сельского головы 16 лет — с сентября 2004 года.
Напомним, что 21 августа, на 8-м причале в Николаеве состоялось представление первой десятки команды, которая пойдет на местные выборы от партии «Слуга народа» в Николаеве.