На должность главы Коблевского сельсовета от политической партии «Слуга народа» будет баллотироваться действующий сельский голова Владимир Панич.

Такое решение было принято на конференции Николаевской областной организации партии «Слуга народа», которая состоялась в четверг, 17 сентября в Киеве.

Отметим, что согласно данным декларации сельского головы, размещенной на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, в его собственности находится три земельных участка в Коблево, площадью 19000 м2, 1500 м2 и 37 м2; квартира в Коблево, площадью 67,67 м2 и гараж — 28,3 м2, а его супруга — Наталья владеет квартирой в Одессе, площадью 36,3 м2.

Помимо этого, Владимир Панич с 2016 года владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью 300 тысяч гривен.

Сельский голова за 2019 год заработал на основном месте работы 307 тысяч гривен, получил 77 тысяч гривен пенсии и хранит 100 тысяч гривен наличными.. При этом, его супруга на основном месте работы за прошлый года заработала 185 тымяч гривен и получила 37 тысяч пенсии.

Отметим, что Владимир Панич находится на должности Коблевского сельского головы 16 лет — с сентября 2004 года.

Напомним, что 21 августа, на 8-м причале в Николаеве состоялось представление первой десятки команды, которая пойдет на местные выборы от партии «Слуга народа» в Николаеве.