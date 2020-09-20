Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал об алгоритме внедрения в Украине электронного рецепта на лекарства.
Об этом он сказал на брифинге сегодня, 20 сентября, пишут #Буквы.
Введение электронного рецепта – одна из составляющих медицинской реформы, отметил министр.
По словам Максима Степанова, очень важно, чтобы украинцы уходили от такой практики, как самолечение.
— Очень часто, человек, который заболел, ищет информацию о своей болезни в Интернете, на форумах, потом идет в аптеку и покупает лекарства, которые должны отпускаться по рецепту. Например, когда люди бесконтрольно начинают принимать антибиотики. Это в будущем вызывает резистентность к антибиотикам. Поэтому у нас должны быть правила отпуска лекарств, а именно по назначению врача … С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать, - сказал министр.
Он отметил, что сейчас есть четкий алгоритм внедрения электронного рецепта.
— Да, в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты. В 2022 году мы собираемся ввести рецепты на все лекарства. И в 2023 году на все остальные рецептурные препараты, - добавил Максим Степанов.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который нормирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.
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Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал об алгоритме внедрения в Украине электронного рецепта на лекарства.
Об этом он сказал на брифинге сегодня, 20 сентября, пишут #Буквы.
Введение электронного рецепта – одна из составляющих медицинской реформы, отметил министр.
По словам Максима Степанова, очень важно, чтобы украинцы уходили от такой практики, как самолечение.
— Очень часто, человек, который заболел, ищет информацию о своей болезни в Интернете, на форумах, потом идет в аптеку и покупает лекарства, которые должны отпускаться по рецепту. Например, когда люди бесконтрольно начинают принимать антибиотики. Это в будущем вызывает резистентность к антибиотикам. Поэтому у нас должны быть правила отпуска лекарств, а именно по назначению врача … С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать, - сказал министр.
Он отметил, что сейчас есть четкий алгоритм внедрения электронного рецепта.
— Да, в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты. В 2022 году мы собираемся ввести рецепты на все лекарства. И в 2023 году на все остальные рецептурные препараты, - добавил Максим Степанов.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который нормирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.