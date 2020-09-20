Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Россию дружественной страной и выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко.

Об этом она сказала в интервью изданию РБК.

По мнению лидера белорусской оппозиции, россияне поддерживают белорусов. При этом Тихановской жаль, что Путин поддержал Лукашенко.

– Конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне, как люди, поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Это его (Путина - прим.) решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации. Мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран, - сказала Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.

Позже она заявила, что президент РФ Владимир Путин станет для белорусов национальным героем, если поддержит протестующих.