На странице Укравтодора опубликовали видео, в котором показывают результаты работы ремонта дороги государственного значения Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев».

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская также снялась в видео: «В Николаевской области делают капитальный ремонт дороги Н-14. Подрядчики практически круглосуточно работаю, укладывают два шара крепкого цементобетона. Работа на дороге государственного значения планируют завершить до конца 2020 года, а это 74 км современной и высококачественной дороги».

На своей странице в Facebook Татьяна пишет: «По приглашению Укравтодора, я приняла участие в съемке видеоролика про результаты ремонту автодороги государственного значения Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» в рамках реализации проекта Президента Украины «Большая стройка». На самом деле, разница между тем, как было и тем, как есть сейчас – огромная. Благодаря «Большой стройке» мы получили качественное покрытие, а это, в первую очередь, наша безопасность. В этом году мы увидели, как благодаря проекту постепенно обновляются приёмные отделения больниц, детские сады и школы, дороги и уже знаем, что в следующем году будут обновлять новые объекты».

Отмечается, что в рамках проекта Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» в Николаевской области отремонтированы и обновлены пять дорог государственного значения, пять школ и детских садиков, пять спортивных площадок и обновлены приемные отделения пяти больниц по всей области.

Напомним, что кандидат на должность городского головы Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила ещё одного члена своей команды – Дарью Лазареву. Она отвечает за направление жилого фонда.