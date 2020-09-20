По состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 региона, в частности, Николаевская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Во всех этих регионах превышает допустимый показатель заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.
Ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.
Готовы смягчить ограничения лишь Кировоградская и Херсонская области.
Напомним, что 10 сентября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела город Вознесенск Николаевской области в оранжевую карантинную зону.
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По состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 региона, в частности, Николаевская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Во всех этих регионах превышает допустимый показатель заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.
Ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.
Готовы смягчить ограничения лишь Кировоградская и Херсонская области.
Напомним, что 10 сентября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела город Вознесенск Николаевской области в оранжевую карантинную зону.