Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук утверждает: Россия и представители так называемых «Л/ДНР» будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.

Об этом Кравчук рассказал в комментарии «Суспільному».

— Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не изменят постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы», - сказал он.

Леонид Кравчук добавил, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения к постановлению о местных выборах. Он отметил, что «мы должны искать ответы на все вопросы», даже если желание договариваться есть только со стороны Украины.

Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые бы позволили их провести на оккупированных территориях Донбасса без восстановления над ним контроля. В то же время инициатор изменений, народный депутат от «Слуги Народа» Александр Качура утверждает, что около 70% фракции готовы их поддержать.