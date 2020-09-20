Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 66 миллиардов гривен COVID-фонда даже с дорогами использовано 23 миллиарда, а на дороги использовано меньше чем 10 миллиардов гривен.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

— Я вам скажу простые цифры. С 66 млрд средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами. То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать, - подчеркнул министр.

Напомним, в Минфине заявили, что по состоянию на 11 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 миллиардов гривен — это 35% от общей суммы в 66 миллиардов гривен.

Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено чуть более 20% средств, а средства из других программ, которые к нему забирались, «понемногу открывать».

Ранее сообщалось, что из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину — принято решений на 27 миллиардов гривен.