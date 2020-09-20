Во фракции «Слуга народа» работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта «О столице» до местных выборов.

Об єтом сказал председатель партии «Слуга народа» и первый замглавы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко в воскресенье в ходе городской партийной конференции «Слуги народа», передает Интерфакс-Украина.

— Мы работаем над законопроектом «О столице», работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он есть сейчас в повестке дня 4 сессии ВРУ. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон про Киев – это про управление городом, про результаты – чистые, освещённые улицы, отсутствие хаотичной застройки и т.д., - сказал он.

Александр Корниенко также заявил, что «Слуга народа» планирует занять первое место на выборах в Киеве по партийным спискам.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, что Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809.