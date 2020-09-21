Во время триатлона в испанском городе Сантандер испанский легкоатлет Диего Ментрида пожертвовал бронзовой медалью, чтобы ее получил его конкурент. Тот сначала был впереди Ментриды, но за считанные метры до финиша случайно повернул не в ту сторону.

Об этом сообщает El Mundo.

Соревнование прошло еще 13 сентября. За несколько десятков метров до финиша британец Джеймс Тигль уверенно держался на третьем месте, но во время последнего поворота побежал в сторону неровного ограждения, потеряв темп.

Тигля сразу же обогнал Ментрида, вплотную приблизившись к финишной линии. Если бы он ее пересек, то занял бы третье место в забеге. Но за несколько шагов до финиша испанец вдруг остановился, пропустив Тигля вперед.

На видео с места события видно, как Тигль добегает до Ментриды, после чего мужчины пожимают друг другу руки и британский легкоатлет пересекает финиш третьим.

Позже организаторы триатлона присудили испанцу почетное третье место и денежное вознаграждение в размере 300 евро — такое же, как и Тиглю.

Сам Ментрида рассказал в интервью Eurosport: «Увидев, как он (Тигль — ред.) неосознанно ошибся, я остановился. Он заслуживал это (победу — ред.)». И добавил, что если бы такое произошло во второй раз, он бы поступил так же.

Поступок испанского легкоатлета высоко оценили как другие спортсмены, так и пользователи соцсетей. Победитель того забега Франциско Хавьер Гомес Нойя назвал жест Ментриды «лучшим в истории»,передает BBC.

Напомним, что в среду, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина,на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.