В Верховной раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Об этом пишет РБК-Украина.

– ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная рада внесет и примет, - рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.

Отметим также, что Александр Корниенко считает, что законных оснований для отмены или переноса местных выборов нет. Сейчас центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809.



