В Азербайджане сообщили, что ситуация на границе с Арменией обострилась, в частности, погиб сержант азербайджанской армии.

В Минобороны Азербайджана отметили, что со стороны Армении участились «грубые нарушения режима прекращения огня… регулярные обстрелы населенных пунктов, гражданских лиц и объектов инфраструктуры вблизи линии соприкосновения, использование крупнокалиберного оружия, разведывательная и диверсионная деятельность».

По информации ведомства, утром 21 сентября «в результате очередной провокации противника в направлении Товуза» погиб военнослужащий азербайджанской армии, сержант Мамедов Эльшан Али оглу.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

На фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Баку заявил о способности нанести ракетные удары по атомной электростанции (АЭС) на территории Армении. К таким действиям могут прибегнуть в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной.