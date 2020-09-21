Член команды кандидата в мэры от «Слуги народа» Татьяны Домбровской, активист и предприниматель Андрей Нерода презентовал стратегию развития туристического направления Николаева.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Татьяны Домбровской.

В стратегии отмечается, что на сегодня в нашем городе не хватает традиционных туристических мероприятий, которые могут массово привлекать туристов со всей страны. Поэтому команда Татьяны Домбровской наметила план первоочередных действий, чтобы гостей со всей страны в Николаеве стало больше.

– Мы планируем развивать фестивальный туризм. С этого начинал Львов, Каменец-Подольский, Запорожье и другие города. Уже есть фестиваль воздушных змеев, «River Fest», джаз-фестивали, яркие регаты, рыцарские турниры и многие другие, известные за пределами нашего города. Городская власть должна поддержать и помочь сделать эти фестивали масштабными и ежегодными, - комментирует Андрей Нерода.

Он также акцентирует внимание на важности разработки четких правил для туристического бизнеса и инвесторов, которые на сегодня боятся вкладывать деньги в развитие туристической отрасли Николаева, предпочитая проекты Херсона или Одессы.

– Дополнительные поступления в туристическую отрасль дадут новые рабочие места и помогут развить инфраструктуру города, сделав его комфортным и для туристов, и для местных жителей. Также мы должны стратегически заложить финансирование на развитие зоопарка, городка «Сказка», музеев, парковых зон и других туристических магнитов, - рассказывает Нерода.

В планах команды Татьяны Домбровской также использовать наработанный опыт других городов из разных стран.

– Мы настроим сотрудничество, что позволит проводить совместные международные форумы разного направления в Николаеве, и отправлять своих активных горожан, а также представителей бизнеса на подобные мероприятия в разные страны мира. Будет возможность создавать совместные инвестиционные проекты, а представление наших туристических «изюминок» на международных выставках предоставит больше возможностей для развития туризма, - объясняет эксперт.

Цель стратегии – создание нового имиджа города на всеукраинской и международной арене. Команда мэра хочет представить Николаев как город фестивалей и интересного досуга.

Пресс-релиз