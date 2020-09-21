Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии системы реагирования и предотвращения гендерно обусловленного насилия. Он подчеркнул, что нужны механизмы реализации принятого законодательства.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественных и международных организаций.

Встреча посвящена вопросам реализации госполитики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

– Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра, правительства Украины и всех руководителей на местах... Нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития, - сказал президент.

Он отметил, что это направление является частью внутреннего и внешнего направлении работы нашего государства, для которого права человека являются основополагающим принципом.

Напомним, в апреле за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.

В августе стало известно, что в Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3908-1.