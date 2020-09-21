Истребители из состава миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на протяжении минувшей недели восемь раз поднимались в воздух, чтобы опознавать и сопровождать военные самолеты России.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

«14-20 сентября истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, восемь раз опознавали и сопровождали военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Так, 14, 15 сентября, 16 сентября (два случая), 17 сентября (дважды), 20 сентября (два инцидента) были идентифицированы и сопровождены российские самолеты моделей Ил-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Ил-38, летевшие в международном воздушном пространстве от Калининградской области на «материковую» часть РФ или в обратном направлении.

В шести случаях из восьми российские самолеты летели с выключенными радиолокационными транспондерами, не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением и не имели плана полета.

Как сообщалось, миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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