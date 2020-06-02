В оккупированном Крыму пограничники РФ задержали украинского военнослужащего, который якобы незаконно пересек границу.
Об этом сообщает Газета.РУ.
Как отмечает издание на момент задержания военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения, а при досмотре у него обнаружили наркотики.
— Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в ведомстве.
В отношении военнослужащего завели уголовное дело по статье 322 УК РФ части 1 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).
Напомним, в апреле 2020 года ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.
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В оккупированном Крыму пограничники РФ задержали украинского военнослужащего, который якобы незаконно пересек границу.
Об этом сообщает Газета.РУ.
Как отмечает издание на момент задержания военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения, а при досмотре у него обнаружили наркотики.
— Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в ведомстве.
В отношении военнослужащего завели уголовное дело по статье 322 УК РФ части 1 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).
Напомним, в апреле 2020 года ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.