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Украинский военный, которого предположительно похитили около админграницы с оккупированным Крымом, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко в комментарии Крым.Реалии
Валентин Шевченко отметил, что место несения службы Добринского от аннексированного Крыма находится примерно в тысяче метров.
Вместе с ним было еще несколько украинских военных.
— По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии, — сказал Валентин Шевченко.
Он рассказал, что в настоящее время военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР проводит следствие.
Ранее Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что 30 мая на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.
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Украинский военный, которого предположительно похитили около админграницы с оккупированным Крымом, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко в комментарии Крым.Реалии
Валентин Шевченко отметил, что место несения службы Добринского от аннексированного Крыма находится примерно в тысяче метров.
Вместе с ним было еще несколько украинских военных.
— По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии, — сказал Валентин Шевченко.
Он рассказал, что в настоящее время военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР проводит следствие.
Ранее Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что 30 мая на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.