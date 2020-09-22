За прошедшие выходные коронавирус подтвердили у 148 правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди полицейских в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 4725 сотрудников МВД. Вылечились 4247, умерли – 13.
Напомним, в больницах Украины около 13108 коек заняты больными с коронавирусной болезнью.
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За прошедшие выходные коронавирус подтвердили у 148 правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди полицейских в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 4725 сотрудников МВД. Вылечились 4247, умерли – 13.
Напомним, в больницах Украины около 13108 коек заняты больными с коронавирусной болезнью.