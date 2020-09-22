Италия будет требовать отрицательный тест на коронавирус от путешественников, прибывающих из Парижа и ряда регионов Франции - в связи со значительным ухудшением ситуации в стране.

Об этом 21 сентября заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, пишет Европейская правда.

– Цифры из Европы - тревожные. Италия в лучшей ситуации, чем многие другие страны, но нужно сохранять бдительность, чтобы не свести на нет ту цену, которую мы уже заплатили, - отметил он.

Справку об отрицательном тесте, сданном не ранее чем за 72 часа до путешествия, будут требовать от людей, прибывающих из Парижа и всего столичного региона, севера Франции, региона Овернь-Рона-Альпы, Прованс-Лазурный берег, Корсики, Новой Аквитании и Окситании.

Тест можно будет сдать или заранее, или уже по прибытии - в аэропорту, порту или наземном пункте пропуска на границе.

Во Франции 18-19 сентября суточный прирост заражений впервые с начала эпидемии пересек отметку в 13 000.

В Италии с середины августа число новых больных также начало расти, но, в отличие от многих других стран, пока остается в разы меньшим, чем на «пике» первой волны эпидемии - обычно регистрируют от 1500 до около 2000 заражений.

Напомним, что в некоторых регионах Франции усиливают карантин в связи с ростом числа заражений коронавируса.