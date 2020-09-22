В течение суток в полицию поступило 85 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего с 5 сентября в Нацполиции зарегистрировали 571 сообщение, связанное с избирательным процессом.

— Всего в течение суток в полицию поступило 85 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано: в Закарпатской — 16, в Днепропетровской — 14, в Ивано-Франковской — 12, по 8 — в Киевской и Сумской, в Волынской — 6, в Тернопольской — 5, в Николаевской — 3, по 2 — в Донецкой, Луганской, Полтавской и Черниговской, по 1 — в Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской областях и в городе Киеве. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 571 сообщение, связанное с избирательным процессом, - сказано в сообщении.

Сообщается также, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения о 2 уголовных правонарушениях.

Всего по данным полиции в ЕРДР внесены сведения о 65 уголовных правонарушениях: 34 -—связанные с нарушением избирательного законодательства, 31 — связанные с избирательным процессом.

Также составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее ОПОРА зафиксировала нарушения при формировании округов по мажоритарной системе на Николаевщине.