В выступлении Зеленский отметил, что мир в ХХІ веке «полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека» и что он не усвоил уроки Второй мировой войны — об этом свидетельствуют оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе.

— Это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — отметил Владимир Зеленский.

Он назвал пандемию коронавируса «шоком для всех стран» и «предупреждающим знаком», который человечество должно использовать, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов».

— Начнем сейчас. Планеты «Б» нет, мы живем здесь и только один раз, — так Владимир Зеленский завершил свою речь.

Напомним, ранее Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.