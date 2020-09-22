Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он напомнил об агрессии России в Украине и назвал пандемию коронавируса «мощным краш-тестом для нашего мира».
В выступлении Зеленский отметил, что мир в ХХІ веке «полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека» и что он не усвоил уроки Второй мировой войны — об этом свидетельствуют оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе.
— Это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — отметил Владимир Зеленский.
Он назвал пандемию коронавируса «шоком для всех стран» и «предупреждающим знаком», который человечество должно использовать, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов».
— Начнем сейчас. Планеты «Б» нет, мы живем здесь и только один раз, — так Владимир Зеленский завершил свою речь.
Напомним, ранее Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он напомнил об агрессии России в Украине и назвал пандемию коронавируса «мощным краш-тестом для нашего мира».
В выступлении Зеленский отметил, что мир в ХХІ веке «полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека» и что он не усвоил уроки Второй мировой войны — об этом свидетельствуют оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе.
— Это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — отметил Владимир Зеленский.
Он назвал пандемию коронавируса «шоком для всех стран» и «предупреждающим знаком», который человечество должно использовать, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов».
— Начнем сейчас. Планеты «Б» нет, мы живем здесь и только один раз, — так Владимир Зеленский завершил свою речь.
Напомним, ранее Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.