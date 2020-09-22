Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию Национального банка Украины относительно решения выплатить 129,8 миллиона гривен ООО «Промышленная инновационная компания». Компанию связывают с финансовым кланом экс-президента Украины Виктора Януковича.

О решении стало известно из постановления суда.

Дело между Нацбанком и упомянутым предприятием рассматривают уже во второй раз. ООО «Промышленная инновационная компания» является владельцем 71% акций «Радикал Банка». В 2015 году НБУ признал «Радикал Банк» неплатежеспособным, но его владельцы заявляют, что решение было неправомерным.

В декабре 2016 года постановление НБУ признал противоправным и отмене нили, в частности, решением Высшего админсуда.

Нацбанк уже пытался остановить производство о взыскании средств, ссылаясь на «антиколомойский» закон о банках. В ходатайстве регулятор указал на новый порядок о компенсации ущерба, однако суд его позицию не принял.

Напомним, что Большая палата Верховного суда встала на сторону Нацбанка по иску семьи Суркисов. Это ключевое дело в вопросе национализации ПриватБанка.