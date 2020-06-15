Большая палата Верховного суда встала на сторону Нацбанка по иску семьи Суркисов. Это ключевое дело в вопросе национализации ПриватБанка.

О победе в суде hromadske сообщили в пресс-службе НБУ.

Так, семья Суркисов оспаривает процедуру bail-in, которую Национальный банк проводил в ходе национализации. Эта процедура предполагает, что крупные депозиты ряда лиц в банке обменяли на акции ПриватБанка, а самих этих лиц признали связанными с банком.

Обменяв депозиты на акции ПриватБанка государство в 2016 году фактически признало семью Суркисов акционерами ПриватБанка, а их акции, вместе с акциями всех других акционеров, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, купило за 1 гривну.

Процедуру провели для того, чтобы уменьшить груз на национализированный банк, ведь он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц — размер депозитов Суркисов (Игорь, Григорий, Рахмиль, Светлана, Марина Суркисы и Ковалик Полина) составлял более 1 миллиарда гривен.

В то же время другие суды, в том числе рассмотрение дела Шестым апелляционным административным судом, что рассматривает дело о законности национализации ПриватБанка, привязали свои решения с решением Верховного суда по делу семьи Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию ПриватБанка признали незаконной.

Интересно, что дело, связанное с процедурой bail-in, 16 марта рассматривал еще и Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах (эти облигации купили бывшие владельцы ПриватБанка и связанные с ними лица).

Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.

Напомним, Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 миллионов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.

Как известно, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.