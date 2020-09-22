Депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко заявила, что руководство областных больниц вынуждены проводить оптимизацию медучреждений из-за недостаточного финансирования после заключения договоров с Национальной службой здравоохранения Украины.

Об этом она сказала сегодня, 22 сентября, в ходе заседания комиссии Николаевского областного совета по социально-гуманитарным вопросам, – сообщает корреспондент НикВести.

В частности, депутат указала на то, что из-за нехватки средств больницы вынуждены сокращать персонал и оптимизировать стационар.

— Месяц назад я обратилась к главе облгосадминистрации и к главе облсовета с депутатским обращением, что же будет с областными больницами. Я хочу вам коротко сказать, что мы с вами приняли уставы галопом по Европе. Мы принимали изменения к уставам наших областных больниц. Оказывается, когда мы галапировали, то не увидели, что там указано, что руководство той или иной больницы мы наделяем правом осуществлять оптимизацию. У нас 20 медучреждений областной коммунальной собственности, из которых только у двух был достаточный финансовый ресурс после заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины — это областная больница и областная онкологическая больница. Все остальные идут по пути существенного сокращения: и медперсонала, и койко-мест, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета отказались обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить второй этап медицинской реформы.