Депутаты Николаевского областного совета отказались обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить второй этап медицинской реформы.

Об этом стало известно сегодня, 12 июня, в ходе заседания сессии облсовета, пишут НикВести.

В ходе заседания депутат облсовета Вадими Олабин внес в повестку дня предложение обратиться к президенту с требованием прекратить медицинскую реформу, которая, по его словам, приведет к краху всей системы.

— С 1 апреля 2020 года медицинские заведения Украины в рамках второго этапа медреформы перешли на систему финансирования от Национальной службы здоровья. Вместе с тем, по подсчетам Управления здравоохранения Николаевской ОГА дефицит бюджетных денег только по защищенным статьям составляет 170 миллионов гривен. Недофинансирование заведений приводит к сокращению рабочих мест и прекращению предоставления медицинских услуг жителям Николаевской области. Денег областного бюджета недостаточно. Продолжение реформы создает социальное напряжение, не дает возможности жителям страны получить пакет услуг. С учетом этого мы просим остановить второй этап медреформы, — предложил Вадим Олабин.

Однако, всего лишь 13 депутатов поддержали данное предложение Вадима Олабина.

Напомним, ранее он заявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы.

До этого президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй этап медреформы будет продолжаться без отсрочки, сейчас правительство исправляет ошибки, допущенные при расчете тарифов на медицинские услуги.