Второй этап медреформы будет продолжаться без отсрочки, сейчас правительство исправляет ошибки, допущенные при расчете тарифов на медицинские услуги.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему «100 дней правительства» 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

«Второй этап медицинской реформы будет продолжаться. Законопроекта относительно его отсрочки не будет. Мы перечисляем тарифы НСЗУ в данный момент. Там действительно были ошибки, были неверные расчеты стоимости определенных видов и пакетов медицинских услуг», — рассказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в некоторых пакетах лечения тарифы на медицинские услуги занижены. В качестве примера он привел тариф на лечение инфаркта.

«Инфарктный пакет стоит по существующему тарифу 16 тысяч гривен, по факту — это более 30 тысяч гривен. То есть, это надо перечислить, и это надо оплачивать, потому что этих средств не хватает на покрытие расходов средней инфарктной операции», — сказал Денис Шмыгаль, добавив, что «таких примеров много».

По его словам, это позволит исправить допущенные ошибки без отсрочки процесса реформы.

«Признание этой ошибки дает нам основание сегодня пересчитать стоимость пакетов, позволяет пересмотреть и дополнить вот эти прописанные параметры в реформе, например содержания психиатрии, фтизиопульмонологии, других учреждений, которые в принципе не предусматривались, их в приницпе забыли при подготовке второго этапа медреформы. Вот эти ошибки и то, что забыли, мы как раз сейчас исправляем. Мы это исправим без отсрочки», — сказал премьер.

По его убеждению, исправление ошибок и продолжение медреформы даст «правильный результат», который украинцы почувствуют уже со следующего года.

Он также сообщил, что состоялся по сокращенной процедуре отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья, которая осуществляет выплаты больницам по пакетам оказания медицинской помощи. Шмыгаль подчеркнул, что процесс назначения руководителя НСЗУ должен быть открытым.

«Мы хотим это открыть и сделать более публично, чтобы у общества не было сомнений в том, что НСЗУ и вообще эта реформа медицинская, она должна быть», — сказал он.

Напомним, ранее он заявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы.

До этого президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».

Также в Минздраве уже назвали основные изменения, которые намерены внести в медреформу: