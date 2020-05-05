Министерство здравоохранения решило модифицировать реформу здравоохранения, как об этом просил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 5 мая, передает Громадське.

— Медицинская реформа в том виде, в каком мы ее получили, не предусматривает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков, — считает Максим Степанов.

Он пояснил, что медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.

— Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительного распространения таких болезней, как туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен, — отметил министр.

В Минздраве уже назвали основные изменения, которые намерены внести в медреформу:

- Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получают финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.

- С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

- С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

- С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения COVID-19).

- С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн, или $408 миллионов).

- С 2021 года будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Напомним, Президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».