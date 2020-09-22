Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил на 24 сентября продолжение пленарного заседания 57-й сессии горсовета.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городского совета.
В четверг, 24 сентября, в 11:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва.
Напомним, ранее 28 августа планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил на 24 сентября продолжение пленарного заседания 57-й сессии горсовета.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городского совета.
В четверг, 24 сентября, в 11:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва.
Напомним, ранее 28 августа планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.