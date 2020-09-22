Николаевская облгосадминистрация контролирует ситуацию вокруг Государственного предприятия «Степовое». Там призвали стороны конфликта соблюдать законность и действовать исключительно в правовом поле.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА по итогам совещания и.о. главы облгосадминистрации Татьяны Стахевич с представителями правоохранительных органов, Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области и руководства ГП «Племрепродуктор «Степовое».

Отмечается, что в Хозяйственный суд Николаевской области направлен иск к ООО «Неомаркет-1» о признании недействительным договора о совместной обработке земли. Рассмотрение этого дела назначено на 21 октября текущего года. В то же время заявление об обеспечении иска руководителем предприятия не представлено.

В полиции сообщили, что из-за постоянных стычек на поле обеспечено круглосуточное присутствие сотрудников полиции для обеспечения правопорядка.

Директору ГП «Племрепродуктор «Степовое» разъяснили правовой механизм разрешения конфликтной ситуации участником которой является ГП. Руководитель предприятия обязался ближайшее время подать заявление об обеспечении иска в суд.

Как сообщалось, сегодня работники госпредприятия «Степовое» блокировали проезд транспорта на дороге по направлению к Варваровскому мосту.

Протестующие заявили о рейдерском захвате урожая бывшим директором предприятия Владимиром Теником. Люди требовали встречи с представителями областной власти. Однако из облгосадминистрации за все время акции протеста к ним никто не приехал.

К протестующим работникам ГП «Степовое» приехал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, что 29 августа работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захватаи в препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия. Работники и новое руководство «Степового» убеждены, что договоры совместного выращивания с «Неомаркет-И» фиктивные, а фирма зарегистрирована на водителя экс-директора.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей.Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.