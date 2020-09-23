Президент Владимир Зеленский констатировал, что граждане Украины уже устали от карантинных ограничений.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Отмечается, что собеседники обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.
Владимир Зеленский отметил, что в Украине низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он заметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений.
Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины и договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в направлении противодействия распространению коронавируса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он напомнил об агрессии России в Украине и назвал пандемию коронавируса «мощным краш-тестом для нашего мира».
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Президент Владимир Зеленский констатировал, что граждане Украины уже устали от карантинных ограничений.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Отмечается, что собеседники обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.
Владимир Зеленский отметил, что в Украине низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он заметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений.
Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины и договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в направлении противодействия распространению коронавируса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он напомнил об агрессии России в Украине и назвал пандемию коронавируса «мощным краш-тестом для нашего мира».