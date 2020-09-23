Евросоюз обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине. В Брюсселе делают акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, «которая должна быть восстановлена очень быстро».

Об этом рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас, пишет «РБК-Украина».

— Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. В ЕС часто цитируют слова Жана Монне, одного из отцов-основателей ЕС: «Ничего невозможно без людей, ничто не прочно без институций». Антикоррупционные институции были созданы за время после Революции достоинства. Это делалось не для показухи. Нужно верить в них, и, конечно, быть терпеливыми. Построение институций не происходит за день, - сказал Матти Маасикас.

Маасикас подчеркнул, что ЕС не комментирует решения Конституционного суда относительно НАБУ.

— Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро. Это должно быть приоритетом для власти, - сказал он.

Посол ЕС отметил, что в общем и целом антикоррупционные институции в Украине работают.

— Мы уже видели первые приговоры от антикоррупционного суда. И крайне необходимо видеть поддержку от властей этим институциям, - сказал политик.

В то же время Маасикас подчеркнул, что есть члены парламента, которые, как представляется, просто ненавидят всю эту антикоррупционную архитектуру.

Также послы стран «Большой семерки» напомнили, что украинские антикоррупционные органы и Национальный банк должны оставаться независимыми.