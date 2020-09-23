За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 497 человек, зафиксировано 63 летальных случая, 1769 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 23 сентября.

Суточный показатель заболеваемости является одним из наибольших за все время пандемии. Антирекорд по количеству новых случаев заражения был зафиксирован 17 сентября, за сутки заболело 3584 человека.

Также в Украине второй день подряд фиксируют рекорд по количеству выздоровевших за сутки, днем ранее выздоровело 1717 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 184 734 человека, из них 81 670 выздоровели, летальных исходов — 3705.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 5455 случаев;

Волынская область — 7132 случая;

Днепропетровская область — 4394 случая;

Донецкая область — 2634 случая;

Житомирская область — 5191 случай;

Закарпатская область — 9343 случая;

Запорожская область — 3149 случаев;

Ивано-Франковская область — 12811 случаев;

Кировоградская область — 1024 случая;

Киев — 20335 случаев;

Киевская область — 8148 случаев;

Львовская область — 19045 случаев;

Луганская область — 814 случаев;

Николаевская область — 2643 случая;

Одесская область — 12130 случаев;

Полтавская область — 1630 случаев;

Ровенская область — 11459 случаев;

Сумская область — 3280 случаев;

Тернопольская область — 12069 случаев;

Харьковская область — 15908 случаев;

Херсонская область — 868 случаев;

Хмельницкая область — 5049 случаев;

Черновицкая область — 13448 случаев;

Черкасская область — 3238 случаев;

Черниговская область — 3537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, правительство в прошлый раз продлило карантин до 31 августа со смягчением, которое начало действовать с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.