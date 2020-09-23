Государственное агентство автомобильных дорог уже восстановило больше 2 тысячи километров дорог в 2020 году.

Об этом сообщается на странице «Укравтодора» в Facebook.

— В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили устройство 2022 километра дорог, еще 800 километров дорог — выполнены в выравнивающем слое, - говорится в сообщении.

В «Укравтодоре» объясняют, что устройства верхнего слоя — финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, переобустроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

После этого на дорогах будет нанесена разметка, устроена обочина и остановки, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение. Затем происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний — участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Лидерами по объему восстановления дорог являются: Закарпатская область — 223,5 километров; Харьковская область — 221,2 километра; Запорожская область — 168,8 километров; Сумская область — 149,9 километров; Луганская область — 133 километра; Львовская область — 130,1 километр.

Напомним, что подрядная фирма приступила к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.