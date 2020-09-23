Подрядная фирма приступила к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.

Как сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook, работы планируют завершить к концу 2020 года.

— Это одна из худших дорог страны, ведущая к живописным местам на берегу Черного моря. В планах открыть проезд до конца 2020 года, - сказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Работы начались с севера — от съезда с дороги М-14 «Одесса — Мелитополь —

Новоазовск». Сейчас подрядчик срезает изношенное дорожное покрытие на 6-километровом участке.

Подрядчиками стали фирма «Ростдорстрой» и ОАО «ГОСТ №4 г.Брест»

Напомним, что в мае 2017 года тогда действующий глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал распоряжение о распределении на условиях софинансирования больше 47 миллионов гривен на текущий ремонт дорог области, в частности, 2 миллиона гривен — на ремонт автодороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».

Спустя месяц стало известно, что Служба автомобильных дорог области пока не сможет начать ремонт «Нечаянное — Очаков» и «Николаев — Парутино — Очаков», поскольку Очаковский районный и городской советы не выделили деньги на условиях софинансирования.

В августе 2018 года в Службе автомобильных дорог Николаевской области заявили, что не смогут отремонтировать дорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», так как средства на ее ремонт не предусмотрены в бюджетном паспорте на 2018 год.

Позже, в мае 2020 года, действующий глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).

После чего Служба автодорог объявила тендер на текущий ремонт 36,9 километров дороги «Нечаянное — Очаков» с ожидаемой стоимостью 745 миллионов гривен, который на сегодняшний день проходит период обжалования.