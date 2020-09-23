«Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов на городской партконференции 23 сентября, пишет «Украинская правда».

— Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах, - сказал он.

Отмечается, что Геннадий Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе — его кандидатуру поддержали единогласно.

Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от «Блока Кернеса — Успешный Харьков».

Игорь Терехов выразил уверенность, что Кернес, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», в ближайшее время вернется в Харьков и победит в первом туре выборов.

Напомним, что у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус. Позже, его перевезли на лечение в Германию.