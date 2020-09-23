В среду, 23 сентября, в селе Зайчевское Витовского района Николаевской области состоялась вторая конференция областной партийной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь», где были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На конференции присутствовали депутаты Николаевского областного совета Татьяна Демченко, Максим Невенчанный, Вадим Олабин, Александр Ясинский и Владимир Фроленко.
Также среди делегатов присутствовали и депутаты Николаевского городского совета Анатолий Дюмин, Сергей Жаворонок и Олег Солтыс, а также николаевский общественник Владислав Чайка.
В список кандидатов в Николаевский областной совет, в частности, вошли:
При этом, в Николаевский городской совет от «Оппозиционной платформы – За жизнь» будут баллотироваться:
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В среду, 23 сентября, в селе Зайчевское Витовского района Николаевской области состоялась вторая конференция областной партийной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь», где были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На конференции присутствовали депутаты Николаевского областного совета Татьяна Демченко, Максим Невенчанный, Вадим Олабин, Александр Ясинский и Владимир Фроленко.
Также среди делегатов присутствовали и депутаты Николаевского городского совета Анатолий Дюмин, Сергей Жаворонок и Олег Солтыс, а также николаевский общественник Владислав Чайка.
В список кандидатов в Николаевский областной совет, в частности, вошли:
При этом, в Николаевский городской совет от «Оппозиционной платформы – За жизнь» будут баллотироваться: