В среду, 23 сентября, в селе Зайчевское Витовского района Николаевской области состоялась вторая конференция областной партийной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь», где были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На конференции присутствовали депутаты Николаевского областного совета Татьяна Демченко, Максим Невенчанный, Вадим Олабин, Александр Ясинский и Владимир Фроленко.

Также среди делегатов присутствовали и депутаты Николаевского городского совета Анатолий Дюмин, Сергей Жаворонок и Олег Солтыс, а также николаевский общественник Владислав Чайка.

В список кандидатов в Николаевский областной совет, в частности, вошли:

Юрий Загородный; Вячеслав Бородовский; Татьяна Демченко; Лариса Фибура; Артем Еропунов; Ирина Пидпала; Вадим Заблоцкий; Денис Андреев; Татьяна Потапенко; Александр Потемкин; Виталий Гандзюк; Александр Сироштан; Дмитрий Бурдичук; Виктория Шастун; Катерина Сердцева; Владимир Фроленко; Андрей Еремин; Сергей Майборода; Оксана Солтыс; Наталья Шишкеева; Виктор Топалов; Юрий Серебряков; Александр Бачин; Ольга Сывопляс; Валентина Голубева; Людмила Полуева; Евгений Мержиевский; Нина Дашкова; Алла Кашкавьяк; Николай Кравченко; Вадим Олабин; Борис Абрамович; Александр Ясинкский; Евгений Горбунов; Надежда Добурка; Олег Козлов; Илья Резников; Виктор Санду; Людмила Богуславец; Марина Полищук; Андрей Волчанский; Елизавета Трищанович; Виктор Дивульский; Надежда Печерица; Елена Бойчук; Надежда Шумных; Виктор Середа; Игорь Новиков; Мария Белая; Валентина Ковалева; Юрий Синяков; Кирилл Моисеенко; Ирина Автенюк; Наринэ Петросян; Виталий Зверов; Константин Заирюхин; Андрей Бедняков; Грант Арутюнов; Елена Проценко; Людмила Кошевая; Александр Иванов; Александр Билык; Елена Малиновская.