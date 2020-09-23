Во время учениях отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области не сработал ПТРК FGM- 148 Javelin.

Об этом сообщает ТСН.

— Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу, - рассказал командующий войсками оперативного командования «Север», начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север» генерал-майор Валерий Залужный.

Отметим, что сегодня в Николаевскую область с рабочей поездкой прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы ознакомится с ходом учений «Объединенные усилия – 2020».

В обучении задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. В Украине ПТРК FGM- 148 Javelin применялся впервые.

Ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Напомним, в июне управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.