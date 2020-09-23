Александр Сенкевич, Николаевский городской голова и лидер партии "Пропозиція" в Николаеве

Городская избирательная комиссия зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Пропозиція» и кандидата на должность городского головы – действующего мэра Александра Сенкевича.

Об этом со ссылкой на избирательный штаб партии «Пропозиція» сообщил сайт Свідок.info.

Отметим, что пока в Николаеве это единственная партия, которая зарегистрировала свои списки и кандидата. Между тем срок подачи документов истекает после полуночи 24 сентября.

Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Пропозиція»:

Александр Сенкевич Дмитрий Иванов Мария Грачова Дмитрий Фалько Анна Ременникова Максим Коваленко Шамиль Малачиев Федор Панченко Виктория Замихановская Оксана Петренко Александр Береза Анна Максименко Дмитрий Сичко Владимир Топчий Екатерина Стоколяс Анатолий Петров Сергей Гуссиди Виталий Волков Мария Сторобулевцева Анушик Маргарян Юрий Евдокимов Александр Рябенко Евгений Пильнык Ольга Степаненко Анна Ганжул Андрей Янтарь Ирина Бондаренко Сергей Колесник Сергей Коренев Татьяна Андрийчук Андрей Ермолаев Виктор Погромский Егор Бедаков Елена Власова Елена Дмитриченко Евгений Павлович Максим Вальчук Виктор Дмитрук Елена Шапошникова Светлана Удовиченко Алексей Ушаков Дмитрий Канарский Вадим Степаненко Оксана Казаковцева Ирина Скворцова Андрей Острев Александр Федотов Андрей Прокопенко Нина Цыбулько Валентина Стекольщикова Олег Кречун Татьяна Маленко Андрей Волков Юлия Масюк.

Списки по округам выглядят следующим образом:

Как известно, конференция партии «Пропозиція» по выдвижению кандидатов. депутаты Николаевского городского и областного советов, а также в мэры Николаева, Новой Одессы и Южноукраинска состоялась в воскресенье, 20 сентября.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.