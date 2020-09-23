Городская избирательная комиссия зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Пропозиція» и кандидата на должность городского головы – действующего мэра Александра Сенкевича.
Об этом со ссылкой на избирательный штаб партии «Пропозиція» сообщил сайт Свідок.info.
Отметим, что пока в Николаеве это единственная партия, которая зарегистрировала свои списки и кандидата. Между тем срок подачи документов истекает после полуночи 24 сентября.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Пропозиція»:
Списки по округам выглядят следующим образом:
Как известно, конференция партии «Пропозиція» по выдвижению кандидатов. депутаты Николаевского городского и областного советов, а также в мэры Николаева, Новой Одессы и Южноукраинска состоялась в воскресенье, 20 сентября.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.
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Городская избирательная комиссия зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Пропозиція» и кандидата на должность городского головы – действующего мэра Александра Сенкевича.
Об этом со ссылкой на избирательный штаб партии «Пропозиція» сообщил сайт Свідок.info.
Отметим, что пока в Николаеве это единственная партия, которая зарегистрировала свои списки и кандидата. Между тем срок подачи документов истекает после полуночи 24 сентября.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Пропозиція»:
Списки по округам выглядят следующим образом:
Как известно, конференция партии «Пропозиція» по выдвижению кандидатов. депутаты Николаевского городского и областного советов, а также в мэры Николаева, Новой Одессы и Южноукраинска состоялась в воскресенье, 20 сентября.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.