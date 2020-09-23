Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции отрабатывали версию причастности к убийству журналиста Павла Шеремета мужчины, по имени Максим Зотов. Но она не подтвердилась.

Об этом hromadske рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Накануне, 22 сентября, журналисты издания «Заборона» сообщили, что получили доступ к материалам дела Шеремета и утверждали, что в них содержатся показания, которые указывают на вероятную причастность к убийству журналиста мужчины по имени Максим Зотов.

Зотов связан с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. А тот, в свою очередь, просил Шеремета помочь ему вернуться в Украину.

Издание рассказало о женщине Марине Мацюк, которая якобы обратилась в полицию и сообщила, что Зотов признался ей в убийстве Шеремета и попросил не рассказывать об этом никому.

По словам Артема Шевченко, полиция действительно отрабатывала эту версию. Но правоохранители из Департамента уголовного розыска Нацполиции якобы все проверили, и причастность Максима Зотова к убийству Шеремета не подтвердилась.

Он добавил, что муж Мацюк рассказал правоохранителям о давнем личном конфликте жены с Максимом Зотовым.

Официальные результаты расследования убийства Павла Шеремета читайте в материале Виктории Рощиной.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.