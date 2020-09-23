Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу. Первый рейс запланирован на 2 октября.

Об этом сообщает avianews.

Однако восстановление авиаперелетов зависит от решения украинских властей оставить или удалить Словакию из списка стран «зеленой» зоны. Если Словакия будет находиться в «красной» зоне, Wizz Air отложит перезапуск полетов.

В расписание авиакомпании рейсы Киев-Братислава внесены на октябрь с частотой один раз в неделю. Wizz Air планирует выполнять полеты в разные дни в зависимости от недели.

Из Львова в Братиславу авиакомпания намерена осуществлять рейсы в первые две недели только по субботам, а затем добавить второй еженедельный рейс по вторникам.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии украины» с 9 декабря 2020 года возобновит прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк, однако на самолете меньшей вместительности — Boeing 737.