Международные финансовые партнеры из Евросоюза готовы выделить Украине 300 млн евро кредита на термомодернизацию объектов социальной сферы.

Об этом пишет Униан.

По словам первого заместителя министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский, кредитное соглашение планируется подписать 1 октября в Брюсселе при участии президента Украины Владимира Зеленского.

— На саммите Украина — ЕС, который запланирован 1 октября, уже предварительно одобрено подписание соглашения на 300 млн евро для термомодернизации объектов социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы. Мы активно работаем, есть определенные бюрократические вещи, - заявил Василий Лозинский.

Ранее ЕС выделил дополнительно 100 миллионов евро для разработки вакцины против COVID-19.

Также Украина подписала с Еврокомиссией соглашения на 105 миллионов евро для малого бизнеса и реформ.