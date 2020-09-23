Киев будет оставаться в «оранжевой» карантинной зоне как минимум до конца марта. А уже со следующей недели в столице ожидается резкое увеличение инфицированных COVID-19.

Об этом в комментарии «РБК» заявил руководитель столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, количество больных может увеличиться уже со следующей недели, поскольку студенты вернутся к учебе.

— Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, — они уже прошли инкубационный период, - отметил он.

Напомним, что в связи с распространением COVID-19 Казанковский район Николаевской области вошел в «желтую» карантинную зону.