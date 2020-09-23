В связи с распространением COVID-19 Казанковский район Николаевской области вошел в «желтую» карантинную зону.

Соответствующее решение было принято на Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

В частности, помимо Казанковского района в «желтую» зону вошли Николаев, Южноукраинск, а также Баштанский, Вознесенский и Витовский районы.

При этом Вознесенск продолжает оставаться в «оранжевой» зоне по эпидпоказателям коронавирусной инфекции.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, что по состоянию на утро 23 сентября в Николаевской области выявлено 80 новых случаев COVID-19.