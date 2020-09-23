По состоянию на 10:00 23 сентября в Николаевской области выявлено 80 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 2723 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 183 (2).

Из всех 2723 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 1730 человек (+52);

Первомайск - 72 человека (+3);

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 136 человек (+8);

Очаков - 10 человек;

Арбузинский район - 16 человек;

Баштанский район - 44 человека (+1);

Березанский район - 25 человек;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 14 человек;

Витовский район - 73 человека (+5);

Вознесенский район - 71 человек (+3);

Врадиевский район - 70 человек (+1);

Еланецкий район - 9 человек;

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 31 человек;

Николаевский район - 25 человек (+2);

Новобугский район - 12 человек (+3);

Новоодесский район - 58 человек (+1);

Очаковский район - 17 человек (+1);

Первомайский район - 22;

Снигиревский район - 5 человек.

Выздоровели больных за сутки - 29, всего выздоровели - 872. Умерло всего от последствий COVID-19 - 69, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 379 человек, методом ИФА - 396.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 153 человека с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 0;

госпитализирован в других учреждений здравоохранения - 13 человек, из них:

Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 2;

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 1;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 2;

городская больница №5 г.Николаева - 7;

Николаевская областная клиническая больница - 1;

назначено амбулаторное лечение - 140.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 497 человек, зафиксировано 63 летальных случая, 1769 пациентов выздоровели.