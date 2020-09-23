По состоянию на 10:00 23 сентября в Николаевской области выявлено 80 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2723 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 183 (2).
Из всех 2723 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 29, всего выздоровели - 872. Умерло всего от последствий COVID-19 - 69, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 379 человек, методом ИФА - 396.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 153 человека с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 497 человек, зафиксировано 63 летальных случая, 1769 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 23 сентября в Николаевской области выявлено 80 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2723 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 183 (2).
Из всех 2723 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 29, всего выздоровели - 872. Умерло всего от последствий COVID-19 - 69, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 379 человек, методом ИФА - 396.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 153 человека с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 497 человек, зафиксировано 63 летальных случая, 1769 пациентов выздоровели.