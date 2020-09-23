Украина готовит официальную позицию по поводу тайной инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Ужгороде.

— Как вы правильно отметили, инаугурация была тайной. Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол РФ, союзного государства, полностью поддерживающего Лукашенко. Позиция Украины очень четкая — выборы в Беларуси не были свободными честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию, - сказал Дмитрий Кулеба.