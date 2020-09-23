Кабмин принял решение об освобождении украинцев от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 сентября, передает Liga.net.

— Этим решением правительство определяет порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья, - заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что сейчас пенсионный сбор при покупке жилья составляет 1% от стоимости квартиры или дома.

— Если же пенсионный сбор не оплатить, нотариус просто откажется заверять соответствующий договор купли-продажи. В то же время, ЗУ «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» и Порядком № 1740, установлено, что все граждане являются плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за исключением тех, которые осуществляют операции по покупке жилья впервые. Ранее украинцы, которые покупали жилье впервые, могли вернуть пенсионный сбор только через суд, - пишет издание.

Напомним, что Кабинет министров одобрил проект закона, которым в Украине предлагают ввести электронные трудовые книжки.