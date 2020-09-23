Об этом написал в своем Telegram-канале.

— Дорогие харьковчане! Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского главы, — написал Михаил Добкин.

Говорить о «мотивах и причинах» такого решения он пока не хочет, но упомянул Кернеса, потому что в контексте нынешнего мэра города такой шаг Добкина стал неожиданным: он будет конкурировать со своим политическим партнером, с которым, очевидно, имеет очень похожий электорат.

— Скажу только одно: желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков, — добавил Михаил Добкин.

Напомним, сегодня, 23 сентября «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.