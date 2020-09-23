Бывший мэр Харькова и экс-регионал Михаил Добкин собирается баллотироваться на должность главы Харькова — конкурировать он будет и со своим политическим партнером Геннадием Кернесом.
Об этом написал в своем Telegram-канале.
— Дорогие харьковчане! Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского главы, — написал Михаил Добкин.
Говорить о «мотивах и причинах» такого решения он пока не хочет, но упомянул Кернеса, потому что в контексте нынешнего мэра города такой шаг Добкина стал неожиданным: он будет конкурировать со своим политическим партнером, с которым, очевидно, имеет очень похожий электорат.
— Скажу только одно: желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков, — добавил Михаил Добкин.
Напомним, сегодня, 23 сентября «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.
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Бывший мэр Харькова и экс-регионал Михаил Добкин собирается баллотироваться на должность главы Харькова — конкурировать он будет и со своим политическим партнером Геннадием Кернесом.
Об этом написал в своем Telegram-канале.
— Дорогие харьковчане! Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского главы, — написал Михаил Добкин.
Говорить о «мотивах и причинах» такого решения он пока не хочет, но упомянул Кернеса, потому что в контексте нынешнего мэра города такой шаг Добкина стал неожиданным: он будет конкурировать со своим политическим партнером, с которым, очевидно, имеет очень похожий электорат.
— Скажу только одно: желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков, — добавил Михаил Добкин.
Напомним, сегодня, 23 сентября «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.