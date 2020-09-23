Начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул во время онлайн-брифинга ответил на актуальные вопросы по противодействию распространения COVID-19 в спортивной деятельности.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской ОГА.

Он отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию с заболеваемостью COVID-19, Регламентом или Положением соревнований, в которых участвуют спортсмены, предусмотрено прохождение ими ПЦР или ИФА-тестов на коронавирус.

— Все всеукраинские спортивные федерации по видам спорта во время проведения чемпионатов и кубков Украины рекомендуют участникам соревнований пройти ПЦР-тестирование, - сообщил Виктор Гинкул.

Он обратил внимание на то, что спортсменам нужно проходить именно ПЦР-тестирование, поскольку оно является более точным и показывает коронавирус у инфицированного еще в первые дни заражения.

— Поэтому все спортсмены за 72 часа до начала соревнований проходят ПЦР-тестирование, - отметил Виктор Гинкул.

Начальник управления молодежи и спорта ОГА добавил, что тестирование организуют руководители сборных команд или профессиональных клубов в зависимости от проведения мероприятий.

Также Виктор Гинкул рассказал, что в областное управление не поступало никакой информации о случаях коронавируса среди спортсменов и тренеров Николаевской области. Он сообщил, что сейчас все областные и городские спортивные учреждения (в том числе детско-юношеские спортивные школы) работают в штатном режиме с соблюдением всех установленных для таких заведений, карантинных ограничений.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации